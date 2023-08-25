Светр – це базовий елемент осіннього гардероба, пише 24 Канал. Він зігріє в холодний та дощовий день, забезпечить комфорт під час носіння, а його стильний колір та крій допоможуть створити з ним чимало стильних образів.

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Як не дивно, найпопулярнішим светром у новому сезоні залишається виріб у смужки. Светр може бути з горловиною, коміром чи на замочку. Він настільки полюбився всім модницям, що досі ніхто не хоче від нього відмовлятися.

Бретонка стала невід’ємною частиною нашого гардероба кілька років тому, і схоже, не збирається здавати позицій. Такі светри чудово поєднуються з будь-яким низом, верхом та взуттям.

Надихаючись образами модних інфлюенсерів, поєднуйте светр з лосинами, штанами-палаццо та джинсами. До них можете приміряти лофери, кросівки чи балетки, а от верхній одяг можете обирати будь-який – від косухи і тренча до бомбера і пальта.

Щодо кольорів – найпопулярнішими залишаються білі светри в чорну смужку та чорні светри у білу смужку. Красиво виглядають молочні светри зі смужками інших кольорів – коричневої, зеленої чи червоної.

Светр у смужку – тренд осені