Носить каблуки каждый день – не очень удобно, поэтому мы выбираем балетки, сандалии или мюли. Впрочем, туфли все равно имеют место в нашем гардеробе, поскольку мы обращаемся к ним во время праздничных событий или выходных дней, когда нам хочется выглядеть наряднее, чем обычно.

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Черные челноки

Лаконичные и элегантные туфли-лодочки – базовая обувь осеннего гардероба. Это классика, которая всегда будет актуальна и хорошо сочетается с жакетами, тренчами и пальто.



Трендовые туфли осени 2023 / Фото с Vogue

Мэри Джейн

Туфли Мэри Джейн нашли свое продолжение в осеннем сезоне. Обувь с тонкими ремешками, которая является олицетворением школьной эстетики теперь в моде не только в виде балеток, но и туфель на каблуке.



Трендовые туфли осени 2023 / Фото с Vogue

Банты

Такой аксессуар, как бант, занял главную позицию в коллекциях брендов. Дизайнеры презентовали не только наряды с бантиками, но и обувь. Вы можете выбрать туфли с изящными и хрупкими бантами или объемными, которые видны на расстоянии.



Трендовые туфли осени 2023 / Фото с Vogue

Красные

Этой осенью на смену розовому цвету, который летом был пропитан почти всюду, придет красный цвет. Он проник в коллекцию одежды и был представлен почти в каждом бренде. Осенью в моде будут не только алые свитера и сумки, но и обувь.



Трендовые туфли осени 2023 / Фото с Vogue

Металлические

Туфли с оттенком металлики также будут в тренде на уровне со всеми другими вариантами. Кроме того, ваши туфли могут быть с блестками, глитером или кристаллами.



Трендовые туфли осени 2023 / Фото с Vogue