После теплого сентября незаметно проникли холодные дни, поэтому следует обязательно добавить новый свитер в свой гардероб, пишет 24 Канал. Начинайте с базовых вещей, которые станут основой ваших образов и завершайте стильные и яркие свитера, которые сейчас в моде.

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Solmar

Украинский бренд Solmar – это клондайк вещей базового гардероба. В интернет-магазине вы найдете огромное количество качественного трикотажа в широкой гамме – от классических цветов до ярких. Каждая единица одежды представлена в 10 цветах, чтобы каждая могла себе выбрать то, что ей нравится.

Если вы формируете свой базовый гардероб – то Solmar в этом вам лучше поможет. Здесь вы найдете лаконичный и универсальный фасон, а ассортимент удовлетворит даже самых требовательных модниц.

Fashionista

Бренд Fashionista пристально следит за всеми последними тенденциями, поэтому вы сможете найти для себя наряды на любой сезон – от блузы и юбки до пальто и сапог.

На сайте бренда вы найдете немало трикотажных свитеров, которые незаменимы в осеннее время благодаря тому, что они теплые и комфортные. Вязаная вещь из трикотажа не сковывает движений и хорошо стилизуется с любимым низом – джинсами, брюками или юбкой.

O.TAJE

Украинский бренд O.TAJE сочетает в себе практичность и оригинальность. Вы найдете себе базовые вещи, которые буквально не захочется снимать целую осень. Эта одежда привлекает к себе внимание и точно не оставит никакую модницу равнодушной, особенно, если речь идет о трендовом свитере красного цвета, который является самым популярным этой осенью.

Must Have

Этот бренд удовлетворит потребности современного женского гардероба. В своих коллекциях Must Have использует высококачественные ткани, включая шерсть, кашемир, лен и сатин. На осень вы точно найдете для себя красивый свитер, который будет греть вас в холодные дни.

Jul

Украинский бренд предлагает стильные и качественные наряды для женщин независимо от доходов и типа фигуры. Для себя вы найдете свитера по адекватной цене, и уверяем вас, вы не захотите их снимать.