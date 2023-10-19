Після теплого вересня непомітно прокралися холодні дні, тож варто обов’язково додати новий светр у свій гардероб, пише 24 Канал. Починайте з базових речей, які стануть основою ваших образів та завершуйте стильними та яскравими светрами, які зараз в моді.

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Solmar

Український бренд Solmar – це клондайк речей базового гардероба. В інтернет-магазині ви знайдете величезну кількість якісного трикотажу в широкій палітрі – від класичних кольорів до яскравих. Кожна одиниця одягу представлена в 10 кольорах, щоб кожна могла собі обрати те, що їй до вподоби.

Якщо ви формуєте свій базовий гардероб – то Solmar в цьому вам якнайкраще допоможе. Тут ви знайдете лаконічний та універсальний фасон, а асортимент задовольнить навіть найвибагливіших модниць.

Fashionista

Бренд Fashionista пильно слідкує за всіма останніми тенденціями, тож ви зможете знайти для себе вбрання на будь-який сезон – від блузи та спідниці до пальта й чобіт.

На сайті бренду ви знайдете чимало трикотажних светрів, які є незамінними в осінню пору завдяки тому, що вони теплі та комфортні. В’язана річ з трикотажу не сковує рухів та гарно стилізується з улюбленим низом – джинсами, штанами чи спідницею.

O.TAJE

Український бренд O.TAJE поєднує в собі практичність та оригінальність. Ви знайдете для себе базові речі, які буквально не захочеться знімати цілу осінь. Цей одяг привертає до себе увагу та точно не залишить ніяку модницю байдужою, особливо, якщо йдеться про трендовий светр червоного кольору, який є найпопулярнішим цієї осені.

Must Have

Цей бренд задовільнить потреби сучасного жіночого гардероба. У своїх колекціях Must Have використовує високоякісні тканини, включаю шерсть, кашемір, льон і сатин. На осінь ви точно знайдете для себе красивий светр, який буде гріти вас в холодні дні.

Jul

Український бренд пропонує стильне та якісне вбрання для жінок незалежно від доходів і типу фігури. Для себе ви знайдете светри за адекватною ціною, і запевняємо вас, ви не захочете їх знімати.