1 мая в Нью-Йорке в музее Метрополитен состоялось самое модное событие года – благотворительный вечер бала Института костюмов Met Gala. Мероприятие было посвящено Карлу Лагерфельду, так как дань дизайнеру, звезды одевались в платье Chanel, или примеряли на себе черно-белые цвета, которые так любил кайзер моды Карл Лагерфельд.

К теме Джаред Лето появился на Met Gala в костюме кошки Шупетт: невероятное зрелище

В этом году главная редактор американского Vogue Анна Винтур пригласила на Met Gala украинскую дизайнер и основательницу бренда BEVZA – Светлану Бевзу.

Украинка предстала перед камерами в черном платье из вискозы "Мушля" от собственного бренда. Платье прямого силуэта украшено бретельками, а лиф выполнен в виде ракушок.

Образ дизайнера дополняла накидка в виде белых крыльев. Они были созданы из нескольких тысяч шелковых перьев, символизируя надежду на мир и свободу. Известно, что крылья производили в киевском ателье в апреле этого года.

Светлана Бевза завершила свой аутфит белой круглой сумкой, серебристой подвеской и серьги "Колосок" от собственного бренда. Дизайнер сделала очень нежный макияж и зачесала волосы в пучок.



Светлана Бевза на благотворительном вечере Met Gala / Фото с Instagram

Добавим, что на Met Gala была также приглашена украинка Паша Гаруля. Она позировала на ковре в роскошном минималистическом платье черного цвета от бренда BEVZA.



Паша Гаруля на Met Gala / Фото с Instagram