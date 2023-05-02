За несколько часов до начала главного благотворительного вечера года Met Gala стало известно, что кошки Шупетт на красной дорожке не будет. Это объяснили тем, что для животного это станет стрессом, поэтому оно останется дома.

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Настоящее шоу нам решил устроить Джаред Лето. Он надел огромный костюм не просто кота, а именно кошки Карла Лагерфельда – Шупетт. Он появился на красной дорожке в гигантском пушистом костюме кошки бирманской породы, которой дизайнер завещал 200 миллионов долларов.



Джаред Лето в костюме кошки Шупетт / Фото с Instagram

Фронтмен Thirty Seconds to Mars удивил публику очень реалистичным костюмом, полностью воспроизводящим образ кошки Шупетт. Под костюмом у него был черный наряд с накидкой и камнями от Gucci.



Джаред Лето в костюме кошки Шупетт / Фото с Instagram



Джаред Лето в костюме кошки Шупетт / Фото с Instagram

Что известно о Met Gala

Каждый год главная редактор Vogue Анна Винтур занимается сбором средств для музея Метрополитен. На ежегодном мероприятии собираются самые популярные знаменитости – певицы, актеры, модели, жертвующие деньги в пользу Института костюма.

Праздничное событие каждый год имеет разный дресс-код. Все гости должны выбрать себе образ в соответствии с ним. Мероприятие Met Gala считается одним из самых важных событий в США. Эта вечеринка совсем не дешевая. Лишь несколько лет назад входной билет стоил 30 тысяч долларов. Вход в Метрополитен-музей стоит 50 тысяч долларов. Стол на 10 человек на закрытой вечеринке стоит около 300 тысяч долларов.