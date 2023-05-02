За кілька годин до початку головного благодійного вечора року Met Gala, стало відомо, що кішки Шупетт на червоній доріжці не буде. Це пояснили тим, що для тварини це стане стресом, тож вона залишиться вдома.

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Натомість справжнє шоу нам вирішив влаштувати Джаред Лето. Він одягнув величезний костюм не просто кота, а саме кішки Карла Лагерфельда – Шупетт. Він з’явився на червоній доріжці в гігантському пухнастому костюмі кішки бірманської породи, якій дизайнер заповів 200 мільйонів доларів.



Джаред Лето в костюмі кішки Шупетт / Фото з Instagram

Фронтмен Thirty Seconds to Mars здивував публіку дуже реалістичним костюмом, який повністю відтворює образ кішки Шупетт. Під костюмом у нього було чорне вбрання з накидкою та камінням від Gucci.



Джаред Лето в костюмі кішки Шупетт / Фото з Instagram



Джаред Лето в костюмі кішки Шупетт / Фото з Instagram

Що відомо про Met Gala

Кожного року головна редакторка Vogue Анна Вінтур займається збором коштів для музею Метрополітен. На щорічному заході збираються найпопулярніші знаменитості – співачки, актори, моделі, які жертвують гроші на користь Інституту костюма.

Святкова подія кожного року має різний дрес-код. Усі гості мають обрати собі образ відповідно до нього. Захід Met Gala вважається однією з найважливіих подій у США. Ця вечірка зовсім не дешева. Вхід у Метрополітен-музей коштує 50 тисяч доларів. Стіл на 10 людей на закритій вечірці коштує майже 300 тисяч доларів.