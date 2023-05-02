У нью-йоркському Метрополітен-музеї відбулася розкішна модна подія, до якої не один місяць готувалися всі знамениті зірки. Тема цьогорічного балу – "Карл Лагерфельд: лінія краси", тому всі запрошені гості намагалися одягнутися у вбрання від Chanel або ж дотримувалися улюбленої чорно-білої гами кольорів дизайнера.

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Актриса Ніколь Кідман вирішила одягнути на закритий світський захід, який був присвячений Карлу Лагерфельду, розкішну пудрову сукню з пір’ям та шлейфом, яку вона одягала під час рекламних зйомок у 2004 році. Плаття було доповнене бретеллю-бантом, який спадав аж до підлоги.

Ніколь повністю зробила ставку лише на сукню, розпустивши своє волосся, зав’язавши ззаді мінімалістичною чорною стрічкою у вигляді банта та доповнивши образ звичайними чорними босоніжками.



Ніколь Кідман на Met Gala 2023 / Фото з Instagram



Ніколь Кідман та Кіт Урбан на Met Gala 2023 / Фото з Instagram



Ніколь Кідман та Кіт Урбан на Met Gala 2023 / Фото з Instagram

Саме у цій сукні у 2004 році Ніколь Кідман знялася у рекламному ролику, який за даними Книги рекордів Гіннеса, досі найдорожчою рекламою в історії — одна хвилина ролика оцінюється в 11 мільйонів доларів.



Сукня Ніколь Кідман для реклами / Фото з Instagram

180-секундний короткометражний фільм-рекламу зняв режисер Баз Лурман. Він був присвячений аромату Chanel №5. Ролик знімався у Сіднеї 5 днів.

Вартість однієї хвилини ролика оцінюється в 11 мільйонів доларів. А їх там цілих чотири, тобто загальний бюджет зйомки кліпу становить 44 мільйони доларів.