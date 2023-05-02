На головному благодійному вечорі, що присвячений моді, зібралося чимало знаменитостей у найрозкішніших образах, пише 24 канал.

Читайте також Топ-3 найпопулярніші вишиванки Володимира Зеленського: де їх купити та скільки вони коштують

Цього року вечірка була присвячена пам’яті модельєру Карлу Лагерфельду, під керівництвом якого були бренди Chanel, Fendi та Chloé до січня 2019 року.

Зірки надихалися на створення своїх образів вбранням Карла Лагерфельда для Модного дому Chanel. Дрес-код вечірки мав назву "На честь Карла". Знаменитості, щоб вшанувати спадщину дизайнера звертались до його архівних вбрань.

На наймасштабніший світський захід у Метрополітен-музей приїхали всі відомі зірки та представили на червоній доріжці свої ексклюзивні образи.

Найпершою на заході з’явилася господиня вечірки – головна редакторка Vogue Анна Вінтур з Біллом Найї. Це перший офіційний вихід пари на червоній доріжці Met Gala.

Пенелопа Круз, яка була подругою Карла Лагерфельда та його музою, а в 2019 році закривала показ посмертної колекції його бренду прийшла на червону доріжку в образі нареченої.

Дуа Ліпа одягнула вінтажну корсетну білу сукню Chanel Haute Couture FW 1992, яку презентувала на подіумі Клаудія Шиффер.

Ніколь Кідман позувала у сукні з найдорожчої реклами у світі.

Наомі Кемпбелл одягнула розкішну рожеву сукню зі сріблястими вставками від Chanel SS Couture 2010.

Кейт Мосс і її донька Лілі красувалися на червоній доріжці в ніжних образах. Кейт обрала сукню в білизняному стилі, а Лілі зробила ставку на пухнасту пудрову сукню з акцентом на талії.

Вагітна Карлі Клосс одягнула обтислу чорну сукню з кількаярусним намистом з білих перлин, яке так часто любить використовувати у своїх образах Модний дім Chanel.

Зірка "Ейфорії" Сідні Свіні приміряла бежеву сукню з драпіруванням та вставками з каміння зі шлейфом та бантом.

Марго Роббі сяяла у розкішній чорній сукні з прозорими вставками від Chanel.

Джессіка Честейн вирішила вдатися до перевтілення та з'явилася на вечірці Met Gala в образі білявки.

Кішки Карла Лагерфельда на червоній доріжці не було, втім її вирішила замінити своїм образом співачка Doja Cat.

Фатальна Сальма Гайєк з'явилася у розкішній червоній сукні.

Найкращим образом став вихід Джареда Лето в костюмі кішки Шупетт. Це справді неповторний вихід!

Кендалл Дженнер з'явилася у блискучому боді від Marc Jacobs та масивних чоботах на зав'язках. Досить неоднозначний вихід моделі, яка любить скромні та мінімалістичні образи.

Кім Кардашян одягнула сукню з 50 тисяч перлин та приміряла на собі вбрання від бренду Schiaparelli.

Кайлі Дженнер з'явилася у червоній мінімалістичній сукні від дизайнера Жана Поля Готьє.

Дженніфер Лопес приміряла сукню від Томмі Гілфігера.

У ніжному та дуже красивому образі на червоній доріжці з'явилася Джіджі Хадід, примірявши чорне плаття від Givenchy,

Асап Роккі та Ріанна вже традиційно закрили бал Інституту костюма Met Gala. Ріанна одягнула сукню відд Valentino. ASAP Rocky позував у Gucci. Його образ – це косплей на Лагерфельда із показу Chanel 2004 року.



Образ Карла Лагерфельда у 2004 році