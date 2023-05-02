На главном благотворительном вечере, посвященном моде, собралось немало знаменитостей в самых роскошных образах, пишет 24 канал.

Читайте также Топ-3 самые популярные вышиванки Владимира Зеленского: где их купить и сколько они стоят

В этом году вечеринка была посвящена памяти модельера Карла Лагерфельда, под руководством которого были бренды Chanel, Fendi и Chloé до января 2019 года.

Звезды вдохновлялись на создание своих образов нарядами Карла Лагерфельда для Модного дома Chanel. Дресс-код вечеринки назывался "В честь Карла". Знаменитости, чтобы почтить наследие дизайнера, обращались к его архивным нарядам.

На самое масштабное светское мероприятие в Метрополитен-музей приехали все известные звезды и представили на красной дорожке эксклюзивные образы.

Первой на мероприятии появилась хозяйка вечеринки – главная редактор Vogue Анна Винтур с Биллом Найи. Это первый официальный выход пара на красной дорожке Met Gala.

Пенелопа Круз, которая была подругой Карла Лагерфельда и его музой, а в 2019 году закрывала показ посмертной коллекции его бренда, пришла на красную дорожку в образе невесты.

Дуа Липа надела винтажное корсетное белое платье Chanel Haute Couture FW 1992, которое представила на подиуме Клаудия Шиффер.

Николь Кидман позировала в платье из самой дорогой рекламы в мире.

Наоми Кэмпбелл надела роскошное розовое платье с серебристыми вставками Chanel SS Couture 2010.

Кейт Мосс и ее дочь Лили красовались на красной дорожке в нежных образах. Кейт выбрала платье в бельевом стиле, а Лили сделала ставку на пушистое пудровое платье с акцентом на талии.

Беременная Карли Клосс одела обжатое черное платье с несколькоярусным ожерельем из белого жемчуга, которое так часто любит использовать в своих образах Модный дом Chanel.

Звезда "Эйфории" Сидни Свини примеряла бежевое платье с драпировкой и вставками из камней со шлейфом и бантом.

Марго Робби сияла в роскошном черном платье с прозрачными вставками от Chanel.

Джессика Честейн решила прибегнуть к перевоплощению и появилась на вечеринке Met Gala в образе блондинки.

Кошки Карла Лагерфельда на красной дорожке не было, впрочем, ее решила заменить своим образом певица Doja Cat.

Роковая Сальма Гайек появилась в роскошном красном платье.

Лучшим образом стал выход Джаред Лето в костюме кошки Шупетт. Это действительно неповторимый выход!

Кендалл Дженнер появилась в блестящем боде от Marc Jacobs и массивных сапогах на завязках. Достаточно неоднозначен выход модели, любящей скромные и минималистические образы.

Ким Кардашян одела платье из 50 тысяч жемчужин и примерила на себе наряды от бренда Schiaparelli.

Кайли Дженнер появилась в красном минималистическом платье от дизайнера Жана Поля Готье.

Дженнифер Лопес примерила платье от Томми Гилфиггера.

В нежном и очень красивом образе на красной дорожке появилась Джиджи Хадид, примерив черное платье от Givenchy,

Асап Рокки и Рианна уже традиционно закрыли балл Института костюма Met Gala. Рианна одела платье от Valentino. ASAP Rocky позировал в Gucci. Его образ – это косплей на Лагерфельде с показа Chanel 2004 года.



Образ Карла Лагерфельда в 2004 году