1 травня у Нью-Йорку в музеї Метрополітен відбулася наймодніша подія року – благодійний вечір балу Інститута костюмів Met Gala. Захід був присвячений Карлу Лагерфельду, тож як данина дизайнерові, зірки одягалися в сукні Chanel, або ж приміряли на собі чорно-білі кольори, які так любив кайзер моди Карл Лагерфельд.

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Цього року головна редакторка американського Vogue Анна Вінтур запросила на Met Gala українську дизайнерку та засновницю бренду BEVZA – Світлану Бевзу.

Українка постала перед камерами у чорній сукні з віскози "Мушля" від власного бренду. Сукня прямого силуету оздоблена бретельками, а ліф виконаний у вигляді мушель.

Образ дизайнерки доповнювала накидка у вигляді білосніжних крил. Вони були створені з кількох тисяч шовкових пір’їн, символізуючи надію на мир та свободу. Відомо, що крила виготовляли у київському ательє у квітні цього року.

Світлана Бевза довершила свій аутфіт білою круглою сумкою, сріблястою підвіскою та сережки "Колосок" від власного бренду. Дизайнерка зробила дуже ніжний макіяж та зачесала волосся в пучок.



Світлана Бевза на благодійному вечорі Met Gala / Фото з Instagram

Додамо, що на Met Gala була також запрошена українка Паша Гаруля. Вона позувала на хіднику у розкішній мінімалістичній сукні чорного кольору від бренду BEVZA.



Паша Гаруля на Met Gala / Фото з Instagram