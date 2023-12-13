Наряд невесты очень важен, поэтому девушки задолго до самого праздника выбирают для себя то единственное и неповторимое платье. Каждая невеста хочет выглядеть безупречно в день свадьбы, поэтому рассказываем, какие же платья будут актуальными в 2024 году.

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Рюши

Рюши не только создают дополнительную текстуру, но придают образам легкости и романтичности. Такое платье придаст наряду рельефности и подчеркнет определенные элементы – юбку или рукава.



Трендовые свадебные платья 2024 / Фото Pinterest

Костюм и комбинезон

Дизайнеры уже не первый год демонстрируют, что свадьба – это не только платья. В этот день можно изысканно выглядеть в костюмах или комбинезонах. Такая белоснежная и интересная одежда подойдет всем поклонницам удобных и нестандартных свадебных образов.



Трендовые свадебные платья 2024 / Фото Pinterest

Максимализм

Дизайнеры поощряют невест выбирать на свадьбу помпезные фасоны, массивные детали и блестящие аксессуары. Обращайте внимание на корсетные топы с жемчугом или корсеты с перьями, а вот пышную юбку после официальной части свадьбы можно отстегнуть.



Трендовые свадебные платья 2024 / Фото Pinterest

Пастельные цвета

Белое платье – это незаменимая классика, впрочем в 2024 году попробуйте добавить немного красок. В моде будут платья в нежно-голубом, фисташковом и светло-желтом оттенке. А еще акцентную окраску на платьях приобретают принты, аксессуары и вышивка.



Трендовые свадебные платья 2024 / Фото Pinterest

Нестандартные фасоны

Выбирайте на свадьбу в следующем году платье длины мини. Бренды представили платья, украшенные блестящими камешками, бахромой или длинной фатой. Это позволит вам отойти от дресс-кода, отразив свой стиль.



Трендовые свадебные платья 2024 / Фото Pinterest

Бантики

Свадебные платья будут украшены огромными бантами, перетекающими в шлейф, маленькими кристаллизованными бантиками, которые будут украшать фату и даже бантиками на обуви.



Трендовые свадебные платья 2024 / Фото Pinterest