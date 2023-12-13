Вбрання нареченої є дуже важливим, тож дівчата задовго до самого свята обирають для себе ту єдину та неповторну сукню. Кожна наречена хоче мати бездоганний вигляд в день весілля, тому розповідаємо, які ж сукні будуть актуальними у 2024 році.

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Рюші

Рюші не лише створюють додаткову текстуру, але й додають образам легкості та романтичності. Така сукня додасть вбранню рельєфності та підкреслить певні елементи – спідницю чи рукава.



Трендові весільні сукні 2024 / Фото Pinterest

Костюм та комбінезон

Дизайнери вже не перший рік демонструють, що весілля – це не лише про сукні. У цей святковий день можна вишукано виглядати в костюмах чи комбінезонах. Таке білосніжне та цікаве вбрання підійде всім шанувальницям зручних та нестандартних весільних образів.



Трендові весільні сукні 2024 / Фото Pinterest

Максималізм

Дизайнери заохочують наречених обирати на весілля помпезні фасони, масивні деталі та блискучі аксесуари. Звертайте увагу а корсетні топи з перлами чи корсети з пір’ям, а от пишну спідницю після офіційної частини весілля можна відстібнути.



Трендові весільні сукні 2024 / Фото Pinterest

Пастельні кольори

Білосніжне плаття – це незамінна класика, втім у 2024 році спробуйте додати трохи барв. У моді будуть сукні у ніжно-блакитному, фісташковому та світло-жовтому відтінку. А ще акцентного забарвлення на сукнях набувають принти, аксесуари та вишивка.



Трендові весільні сукні 2024 / Фото Pinterest

Нестандартні фасони

Обирайте на весілля у наступному році сукню довжини міні. Бренди представили плаття, які прикрашені блискучими камінцями, бахромою чи довгою фатою. Це дозволить вам відійти від дрес-коду, відобразивши власний стиль.



Трендові весільні сукні 2024 / Фото Pinterest

Бантики

Весільні сукні будуть прикрашені величезними бантами, які перетікатимуть у шлейф, маленькими кристалізованими бантиками, які прикрашатимуть фату та навіть бантиками на взутті.



Трендові весільні сукні 2024 / Фото Pinterest