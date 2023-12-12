Микротренд – это ответвление всеобъемлющих тенденций сезона. Этот наряд может быть актуален короткий период, но все чаще кратковременные тенденции становятся настоящими хитами, если их распиарят звезды стритстайла.

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Если вы искренне чувствуете, что эта вещь положительно влияет на ваш стиль, то вы с удовольствием можете носить ее длительное время. Британские fashion-эксперты обнаружили несколько микротрендов, которые полюбятся каждой моднице.

Красное пальто

Красный цвет также будет актуален в 2024 году. Если вы уже чуть-чуть к нему привыкли, то носить вам его будет не сложно. Мы уже ввели в свои образы красные свитера, кардиганы и лонгсливы, так что в новом году можно добавить в свой гардероб эффектное пальто.

И хотя красное пальто не так универсально, как черное, с ним вы точно создадите эффектные и красивые образы.

Серые джинсы

В 2024 году серые джинсы станут номером 1 среди всех остальных цветов. Их на подиуме во время показа весенне-летней коллекции 2024 года представили немало брендов, поэтому нам без них не обойтись.

Пушистые свитера

Зимой в моде появляются пушистые свитера, согревающие своим теплом. Выбирайте для себя свитера из шерсти альпаки или мохера, которые выглядят довольно мило и стильно.

Округлые украшения

Украшения – это один из самых простых и быстрых способов придать наряду новый и интересный вид. В 2024 году вместо цепочек в моде будут сферические бусы и браслеты в серебряном и золотом цветах.

Юбка макси

Длина макси была трендом 2023 года, впрочем продолжит быть популярной в следующем году тоже. Fashion-эксперты говорят, что в тренде будут очень длинные джинсовые юбки, которые будут буквально волочиться по полу. В дождливые дни от таких образов лучше отказаться, а вот в прохладные и свежие зимние дни с шубой или дубленкой юбка будет выглядеть довольно интересно.

Лонгслив в сеточку

Топы из сетки станут трендовым верхом уже в начале 2024 года. Некоторые из них могут быть украшены кристаллами или блестками.