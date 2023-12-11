Будьте уверены: каждый из ваших телекумиров имеет по несколько вариантов пиджаков для разных ситуаций. Эта вещь спасает любой образ, так что вам она крайне нужна в гардеробе.

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Что же касается актуальных блейзеров в 2024 году, то есть пять ключевых особенностей, которые будут популярны: свободный крой, акцентный цвет, кожа, форма песочных часов и двубортные пиджаки. О каждой из этих моделей – дальше.

Свободный крой

Чем свободнее, тем лучше – таков девиз пиджака в следующем году. Вдохновленные сдержанной скандинавской эстетикой, эти просторные, расслабленные силуэты можно сочетать с широкими брюками или мини-платьями и туфлями на ремешках. Так вы создадите изысканный вечерний образ.

Акцент – на цвет

Может возникнуть соблазн снова и снова полагаться на надежный черный пиджак, но почему бы в 2024 году не рискнуть с ярким изделием? Это сделает вам хорошее настроение.

Совместите свой блейзер с брюками или юбками в тон, также он подойдет к сдержанному черному или белому ансамблю.

Кожа

Это элегантная альтернатива байкерской куртке. Более мягкий и изящный, кожаный блейзер может придать изысканный оттенок разнообразным нарядам. У него нет ноток официальности традиционного стиля. Можете брать классический черный или обратить внимание на сезонные оттенки – бордовый и коричневый.

Песочные часы

Резко контрастируют с расслабленным силуэтом песочные часы. Это форма эпохи 1950-х годов, и в текущем году ее возродил бренд Chloé.

Такую элегантную модель можно использовать для вечернего образа или чтобы придать изысканности простому джинсовому наряду.

Двухбортные пиджаки

Многие модницы и модники из года в год обращаются к двубортному блейзеру. Более свободные версии такой модели идеально подходят для того, чтобы носить их поверх мини-платьев или открытых нарядов.

