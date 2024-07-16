Хобо – самая модная сумка лета: какие именно варианты стоит добавить в свой гардероб

Сумка хобо была очень популярной в нулевых, но вот уже несколько сезонов она не выходит из моды, а этим летом входит в список самых горячих трендов. Выбирайте такую сумку как альтернативу шопингу, когда хочется добавить акцент на фактуру, цвет или мягкие линии.

Такая сумка является одной из самых актуальных моделей, поэтому вы сможете найти ее в любом магазине. Модные эксперты говорят, что хобо станет лучшей спутницей для офиса, потому что вместит в себе ноутбук и блокнот, путешествий за город или просто на каждый день, когда вам захочется дополнить аутфит расслабленным аксессуаром.

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Сумка хобо – тренд лета

Лаконичная хобо считается классикой на все времена. Главный акцент остается только на текстуру и цвет. Летом 2024 года популярными считаются хобо из плетеной кожи, пушистые или сумки и даже маленькие вариации этой формы.

Девушки чаще всего выбирают для себя белые и молочные варианты сумки, также делают ставку на классический черный, коричневый или темно-зеленый и не забывают о ярком красном.

Сумка "круассан" особенно популярна в размере XXL. Это обусловлено практичностью и тем, что в такие сумки действительно можно поставить любые вещи, а руки тем временем будут свободными.

Инстаграм-инфлюенсеры всегда первые подхватывают тенденции, поэтому уже примерили на себе несколько вариантов сумки хобо, поэтому советуем именно на нее обратить внимание в этом сезоне.

А еще одним трендом лета 2024 является сумка размером с подушку, которая заменяет маленькие модели. Кожаные или замшевые большие сумки-тоуты стали популярными среди модниц. Как они выглядят смотрите в нашем материале.