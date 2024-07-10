Если вы любите создавать интересные комбинации в аутфите, то присмотритесь к нескольким модным образам, которые пригодятся во время летнего отпуска.

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Солнцезащитные очки

Этот аксессуар всегда будет уместным в летнее время. В тренде минималистичные очки в черной оправе и яркой. По формам, то выбирайте квадратные, круглые или зауженные прямоугольные варианты.

Косынки

Головной убор на отдыхе довольно важным, поскольку не только акцентно дополняет образ и закрывает голову и лицо от солнца. Панамы и шляпы являются популярными головными уборами, но советуем сосредоточить свое внимание на косынках из легкой ткани, которые легко дополнят образ.

Плетеная сумка

В этом году в моде вязаный шоппер или плетеная сумка. Выбирайте тот вариант, который вам больше понравится. Также можете сосредотачивать внимание на сумках XXL, в которые поместится все необходимое для отдыха.

Украшения

Ювелирные украшения способны украсить даже базовый купальник, поэтому обращайте внимание на акцентные ракушки, подводные звезды или цветы. Такие украшения придадут особых ноток наряду и полностью погрузят вас в пляжную атмосферу.

Не забудьте взять с собой в отпуск хорошее настроение и интересную книгу, чтобы свободное время провести не только интересно, но и полезно.