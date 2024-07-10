Якщо ви любите створювати цікаві комбінації в аутфіті, то придивіться до кількох модних образів, які знадобляться під час літньої відпустки.

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Сонцезахисні окуляри

Цей аксесуар завжди буде доречним в літню пору. У тренді мінімалістичні окуляри в чорній оправі та яскравій. Щодо форм, то обирайте квадратні, круглі чи завужені прямокутні варіанти.

Косинки

Головний убір на відпочинку є доволі важливим, оскільки не лише акцентно доповнює образ та закриває голову та обличчя від сонця. Панами та капелюхи є популярними головними уборами, але радимо зосередити свою увагу на косинках з легкої тканини, які легко доповнять образ.

Плетена сумка

Цього року в моді в’язаний шопер або плетена сумка. Обирайте той варіант, який вам більше сподобається. Також можете зосереджувати увагу на сумках XXL, в які вміститься все необхідне для відпочинку.

Прикраси

Ювелірні прикраси здатні прикрасити навіть базовий купальник, тому звертайте увагу на акцентні мушлі, підводні зірки чи квіти. Такі прикраси додадуть особливих ноток вбранню та повністю занурять вас у пляжну атмосферу.

Не забудьте взяти з собою у відпустку хороший настрій та цікаву книжку, щоб вільний час провести не лише цікаво, але й корисно.