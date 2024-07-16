Такая сумка является одной из самых актуальных моделей, поэтому вы сможете найти ее в любом магазине. Модные эксперты говорят, что хобо станет лучшей спутницей для офиса, потому что вместит в себе ноутбук и блокнот, путешествий за город или просто на каждый день, когда вам захочется дополнить аутфит расслабленным аксессуаром.

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Сумка хобо – тренд лета

Лаконичная хобо считается классикой на все времена. Главный акцент остается только на текстуру и цвет. Летом 2024 года популярными считаются хобо из плетеной кожи, пушистые или сумки и даже маленькие вариации этой формы.

Девушки чаще всего выбирают для себя белые и молочные варианты сумки, также делают ставку на классический черный, коричневый или темно-зеленый и не забывают о ярком красном.

Сумка "круассан" особенно популярна в размере XXL. Это обусловлено практичностью и тем, что в такие сумки действительно можно поставить любые вещи, а руки тем временем будут свободными.

Инстаграм-инфлюенсеры всегда первые подхватывают тенденции, поэтому уже примерили на себе несколько вариантов сумки хобо, поэтому советуем именно на нее обратить внимание в этом сезоне.

А еще одним трендом лета 2024 является сумка размером с подушку, которая заменяет маленькие модели. Кожаные или замшевые большие сумки-тоуты стали популярными среди модниц. Как они выглядят смотрите в нашем материале.