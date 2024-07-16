Така сумка є однією з найактуальніших моделей, тож ви зможете знайти її в будь-якому магазині. Модні експерти кажуть, що хобо стане найкращою супутницею для офісу, бо вмістить в собі ноутбук та блокнот, подорожей за місто чи просто на щодень, коли вам захочеться доповнити аутфіт розслабленим аксесуаром.

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Сумка хобо – тренд літа

Лаконічна хобо вважається класикою на всі часи. Головний акцент залишається лише на текстуру та колір. Влітку 2024 року популярними вважаються хобо з плетеної шкіри, пухнасті чи сумки та навіть маленькі варіації цієї форми.

Дівчата найчастіше обирають для себе білі та молочні варіанти сумки, також роблять ставку на класичний чорний, коричневий чи темно-зелений і не забувають про яскравий червоний.

Сумка "круасан" особливо популярною є в розмірі XXL. Це зумовлено практичністю й тим, що в такі сумки справді можна поставити будь-які речі, а руки тим часом будуть вільними.

Інстаграм-інфлюенсери завжди перші підхоплюють тенденції, тож вже приміряли на собі кілька варіантів сумки хобо, тож радимо саме на неї звернути увагу цього сезону.

А ще одним трендом літа 2024 є сумка розміром з подушку, яка замінює маленькі моделі. Шкіряні чи замшеві великі сумки-тоути стали популярними серед модниць. Як вони виглядають дивіться в нашому матеріалі.