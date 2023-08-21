Для нового сезона дизайнеры нам подготовили нечто особенное. Бренды собрали в своих коллекциях вневременные вещи (жакеты, пальто, черные платья) и наряды с весенне-летнего сезона (прозрачные ткани, микрошорты, цветы).

Ого Самые стильные джинсы осени – baggy: эффектная подборка, которая вас поразит

Оставляя без внимания стандартный осенний набор, состоящий из свитеров, джинсов, лонгсливов и пальто, советуем сосредоточиться на трендовых позициях дизайнеров.

Клетчатый жакет

Принт в клетку – один из главных в осеннем сезоне. Он появился на многих вещах – пальто, шарфах, свитерах, юбках и жакетах.



Трендовые вещи на осенний сезон / Фото с Elle

Юбка или платье до колена

Если в весеннем сезоне нас захватила длина макси, то уже осенью в моде длина до колена. Такие платья или юбки тоже появились в коллекциях многих брендов. Носите такие юбки или платья, создавая деловые образы с рубашками и жакетами.



Трендовые вещи на осенний сезон / Фото с Elle

Кожаные штаны

Экокожа стала одним из главных материалов осеннего сезона. Брюки из экокожи довольно легки в стилизации, поэтому если вам надоедут джинсы, вы можете смело заменить их на брюки из кожи.



Трендовые вещи на осенний сезон / Фото с Elle

Плетеная сумка

Показ Bottega Veneta стал одой "плетеным" сумкам разных размеров и форм: от массивных сумок до маленьких с ручкой. Различные варианты ее стилизации можно также увидеть у Jil Sander.



Трендовые вещи на осенний сезон / Фото с Elle

Галстук

В новом сезоне в аксессуары врывается галстук. Выбирайте для себя базовые черные или кожаные галстуки. Они могут стать частью ваших офисных аутфитов.



Трендовые вещи на осенний сезон / Фото с Elle