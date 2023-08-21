Джинсы с низкой талией и резкими линиями получили свою первую волну популярности в США в 1990-х годах. Тогда джинсы носили так низко, что виднелось нижнее белье. Впоследствии рэпперы сделали мешковатые джинсы важной чертой модной ДНК.

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В новом сезоне дизайнеры решили по-новому переосмыслить этот силуэт. Бренд Gucci представил на подиуме стильный носибельный вариант мешковатых джинсов с рубашкой в полоски и песочным тренчем.



Стильные джинсы baggy / Фото с Vogue

Бренд Victoria Beckham добавил этим джинсам немного женственности, соединив с обувью на каблуке и изысканным лонгсливом с бахромой.



Стильные джинсы baggy / Фото с Vogue

Джинсы baggy обожает Джиджи Хадид. Она часто выбирает такие джинсы и дополняет удобным и легким нарядом. Ее образ с белым свитером, объемными джинсами и голубой сумкой с добавлением аксессуаров отлично подойдет к началу осени.

А вот Дженнифер Лопес носит широкие джинсы с коротким топом. Такая стилизация будет довольно актуальна в теплые дни. Сочетайте такой аутфит с кроссовками, а для вечерних выходов – с босоножками на каблуке.

Эмили Ратажковски вышла на прогулку в стильных мешковатых джинсах с расщепленной ширинкой, так что выглядят они очень интересно.



Стильные джинсы baggy / Фото с Vogue

Гейли Бибер носит мешковатые джинсы с топом и объемным тренчем, а также с яркими кроссовками.



Стильные джинсы baggy / Фото с Vogue

Кэти Голмс создает с джинсами baggy женский образ. Она дополнила джинсы базовой белой футболкой и кардиганом, довершив look элегантными балетками.



Стильные джинсы baggy / Фото с Vogue