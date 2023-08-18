Французскому стилю можно петь оды, пишет 24 Канал. Они любят одежду простого кроя, классические цвета, натуральные ткани. Стилю француженок подражают тысячи модниц со всего мира.

Интересно Антитрендовые штаны: что нужно выбросить из гардероба до конца лета

Все знают, что стиль француженок держится на трех китах – элегантность, простота и универсальность. Именно они считаются воплощением женского шарма.

К своим образам парижанки выбирают простой крой. Основная составляющая гардероба – базовые вещи, которые спасут любую ситуацию. Также в арсенале базовых вещей француженок есть несколько элементов гардероба, без которых они не могут обойтись.

Голубая рубашка

Француженки обожают рубашки. Они занимают особое место в их гардеробе. Чаще всего они дополняют образы базовыми джинсами или брюками, балетками и кроссовками.

Черный свитшот

Базовый свитшот также нашел свое место в гардеробах француженок. Инфлюэнсерки дополняют look широкими джинсами, свободными брюками или джогерами.

Длинное пальто

Француженки обожают длинные пальто. Они дополняют ими все осенние образы с элегантными блузами и юбками или джинсами и водолазкой.

Брючный костюм

Модницы из Парижа любят прогуляться в брючном костюме. Чаще они одевают кроссовки, поскольку в них легко и комфортно передвигаться по городу.

Тренч

Для француженок тренч – это постоянная классика. Чаще всего они выбирают вещь в песочном оттенке.

Вещи в полоску

Чаще всего в вещах в полоску вы увидите именно француженок. Они обожают лонгсливы и футболки в полоску и носят их постоянно.