Французькому стилю можна співати оди, пише 24 Канал. Вони люблять одяг простого крою, класичні кольори, натуральні тканини. Стиль француженок наслідують тисячі модниць зі всього світу.

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Всі знають, що стиль француженок тримається на трьох китах – це елегантність, простота та універсальність. Саме вони вважаються втіленням жіночого шарму.

До своїх образів парижанки обирають простий крій. Основна складова гардеробу – базові речі, які врятують будь-яку ситуацію. Також в арсеналі базових речей француженок є кілька елементів гардероба, без яких вони не можуть обійтися.

Блакитна сорочка

Француженки обожнюють сорочки. Вони посідають особливе місце у їхньому гардеробі. Найчастіше вони доповнюють образи базовими джинсами або штанами, балетками і кросівками.

Чорний світшот

Базовий світшот також знайшов своє місце в гардеробах француженок. Інфлюенсерки доповнюють look широкими джинсами, вільними штанами чи джогерами.

Довге пальто

Француженки обожнюють довгі пальта. Вони доповнюють ними усі свої осінні образи з елегантними блузами та спідницями чи джинсами та водолазкою.

Штанний костюм

Модниці з Парижа люблять прогулятися у штанному костюмі. Найчастіше вони одягають кросівки, оскільки в них легко та комфортно пересуватися містом.

Тренч

Для француженок тренч – це незмінна класика. Найчастіше вони обирають річ у пісочному відтінку.

Речі у смужку

Найчастіше в речах у смужку ви побачите саме француженок. Вони обожнюють лонгсліви та футболки у смужку та носять їх постійно.