Уникайте у своїх образах деяких пар штанів, оскільки вони зараз вже неактуальні і тим більше не будуть актуальними за рік, пише 24 Канал. І хоч мода циклічна та любить повторюватися через деякий час, втім ці речі все одно пройдуть певну трансформацію.

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Якщо ви одягнете ці штани, то можете звести всі свої старання нанівець, адже ці речі вже не в моді. Радимо вам зробити ревізію у своєму гардеробі та позбутися від речей раз і назавжди, оскільки вони будуть старити ваші аутфіти.

Штани з розрізом

Здавалося б, що швидка мода на штани з розрізом вже минула, втім багато дівчат досі продовжують їх носити. Ця річ навряд чи буде стильною в найближчі роки, тому позбудьтеся її.



Антитрендові штани 2023 / Фото з Pinterest

Лосини зі штрипками

Такі лосини були суперпопулярними, однак модна на них також швидко згаснула, а попит на них впав до мінімуму. Не тримайте такі лосини в шафі до кращих часів, адже мода на них вже пройшла.



Антитрендові штани 2023 / Фото з Pinterest

Штани у вертикальну смужку

Такі штани виглядають дещо дивно, особливо, якщо смужка товста. Відмовтеся від таких штанів та без жалю попрощайтеся, адже їх важко стильно з чимось поєднати. Одягаючи такі штани будьте готові до того, що ви мандруватимете з ними у минулому часі.



Антитрендові штани 2023 / Фото з Pinterest