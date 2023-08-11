Довга весільна фата завжди була в моді, пише 24 Канал. У ній ще виходили заміж наші матусі, а от коротка фата була в моді дуже давно. Ця річ у весільному образі зустрічається вкрай рідко, втім варто її уникати, якщо не хочете виглядати застаріло.

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Зазвичай найбільше пар одружуються саме влітку, втім восени молодята також планують свій особливий день. Якщо ваш весільний образ ще готовий не повністю, а ви перебуваєте в пошуках фати, то краще не звертати уваги на короткий фасон.

Зараз актуальною є довга фата, довжина якої може сягати аж до підлоги. Таким чином образ виглядає довершено та стильно, і не порушує жодних тенденцій.

Дизайнери почали враховувати будь-які побажання наречених, тож можете не звертати уваги на довжину весільних суконь. Популярністю користуються як і довгі моделі, так і короткі, які також виглядають цікаво та красиво.

Все рідше зустрічаються пишні плаття, які одягають разом з під’юбником фатину. Це вже радше пережиток минулого та відсилка у 2000-ні роки. Зараз наречені обирають красиві та елегантні сукні без зайвої пишності.



Антитрендова весільна фата 2023 / Фото з Pinterest



Антитрендова весільна фата 2023 / Фото з Pinterest



Антитрендова весільна фата 2023 / Фото з Pinterest