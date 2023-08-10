Наш гардероб має складатися із базових речей, капсульного вбрання на літо та трендових елементів, пише 24 Канал. Лише таким чином нам вдасться скласти стильний та модний образ.

До теми Таке соромно носити у 2023 році: які речі вже більше не в моді

Літо 2023 потішило нас великою кількістю трендів, тому в нас навіть немає права одягати речі, які вже давно вийшли з моди.

Джинси з великими розрізами

Такі джинси здатні спотворити ваш образ, оскільки вже багато часу стилісти наголошують на тому, що вони зовсім не модні. Краще оберіть для себе джинси Mom Jeans, які чудово підійдуть під базові та трендові речі.



Антитрендові речі 2023 / Фото з Instagram

Оксамитовий спортивний костюм

Костюми з оксамиту та зі стразами виглядають дуже дешево. Вони були в моді ще 10 років тому і точно ще не зробили свій модний камбек. Відмовтеся від такого спортивного костюму раз і назавжди. Краще оберіть стандартний костюм, що складається зі світшоту та джогерів.



Антитрендові речі 2023 / Фото з Instagram

Спідниця в смужку

Кілька років тому такі спідниці були популярними, втім зараз вже їх ніхто не одягає. Краще зробіть ставку на спідницю довжини міді з деніму, атласний варіант чи спідницю карго.



Антитрендові речі 2023 / Фото з Instagram