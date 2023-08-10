Наш гардероб должен состоять из базовых вещей, капсульной одежды на лето и трендовых элементов, пишет 24 Канал. Только так нам удастся составить стильный и модный образ.

К теме Такое стыдно носить в 2023 году: какие вещи уже больше не в моде

Лето 2023 года порадовало нас большим количеством трендов, поэтому у нас даже нет права одевать вещи, которые уже давно вышли из моды.

Джинсы с большими разрезами

Такие джинсы способны исказить ваш образ, поскольку уже много времени стилисты отмечают, что они совсем не модны. Лучше выберите для себя джинсы Mom Jeans, которые отлично подойдут под базовые и трендовые вещи.



Антитрендовые вещи 2023 / Фото с Instagram

Бархатный спортивный костюм

Костюмы из бархата и стразами выглядят очень дешево. Они были в моде еще десять лет назад и точно еще не сделали свой модный камбэк. Откажитесь от такого спортивного костюма раз и навсегда. Лучше выберите стандартный костюм, состоящий из свитшота и джогеров.



Антитрендовые вещи 2023 / Фото с Instagram

Юбка в полоску

Несколько лет назад такие юбки были популярны, впрочем, сейчас уже их никто не одевает. Лучше сделайте ставку на юбку длины миди из денима, атласный вариант или юбку карго.



Антитрендовые вещи 2023 / Фото с Instagram