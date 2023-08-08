Нам всегда хочется обновить гардероб новыми вещами, пишет 24 Канал. Впрочем, даже если вы наденете супертрендовый наряд, все может испортить антитрендовая одежда, которая давно вышла из моды.

Обратите внимание Безнадежно вышло из моды: 3 пары обуви, которые уже никто не носит

Советуем вам собирая летний гардероб и формируя осенний, немного обновить шкаф и отобрать те вещи, которые были актуальны несколько лет назад, ведь сейчас их никто не носит.

Жакет с подкатанными рукавами

Блэйзер с подкатанными рукавами отправляет ваш образ на несколько лет назад. Избавьтесь от этого элемента гардероба, потому что такая вещь нисколько не сделает вас стильной, а, наоборот, покажет вашу неосведомленность в моде.



Антитрендовые вещи 2023 / Фото из Pinterest

Леопардовая сумка

Стилисты пытаются внедрять анималистический принт в наш гардероб. И если с нарядом это хоть чуть-чуть работает, то леопардовая сумка – абсолютный антитренд. Лучше выберите базовый черный аксессуар, который удачно работает с любым нарядом.



Антитрендовые вещи 2023 / Фото из Pinterest

Платье с рюшами

Рюши сейчас в тренде, но следует обращать на фасон платья. К примеру, от такого платья, как на фото, нужно отказаться однозначно. Такое платье только уродует образ.



Антитрендовые вещи 2023 / Фото с Instagram