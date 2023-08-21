Для нового сезону дизайнери нам підготували щось особливе. Бренди зібрали у своїх колекціях позачасові речі (жакети, пальта, чорні сукні) та вбрання з весняно-літнього сезону (прозорі тканини, мікрошорти, квіти).

Ого Найстильніші джинси осені – baggy: ефектна добірка, яка вас вразить

Залишаючи поза увагою стандартний осінній набір, що складається зі светрів, джинсів, лонгслівів та пальта, радимо зосередитися на трендових позиціях дизайнерів.

Картатий жакет

Принт у клітинку – один із головних в осінньому сезоні. Він з’явився на багатьох речах – пальтах, шарфах, светрах, спідницях та жакетах.



Трендові речі на осінній сезон / Фото з Elle

Спідниця або сукня до коліна

Якщо у весняному сезоні нас захопила довжина максі, то вже восени у моді довжина до коліна. Такі сукні чи спідниці також з’явилися у колекціях багатьох брендів. Носіть такі спідниці чи сукні створюючи ділові образи з сорочками та жакетами.



Трендові речі на осінній сезон / Фото з Elle

Шкіряні штани

Екошкіра стала однією з головних матеріалів осіннього сезону. Штани з екошкіри є доволі легкими у стилізації, тож якщо вам набриднуть джинси, ви можете сміливо замінити їх на штани зі шкіри.



Трендові речі на осінній сезон / Фото з Elle

Плетена сумка

Показ Bottega Veneta став одою «плетеним» сумкам різних розмірів і форм: від масивних сумок до маленьких з ручкою. Різноманітні варіанти її стилізації можна також побачити у Jil Sander.



Трендові речі на осінній сезон / Фото з Elle

Краватка

У новому сезоні в аксесуари вривається краватка. Обирайте для себе базові чорні чи шкіряні краватки. Вони можуть стати частиною ваших офісних аутфітів.



Трендові речі на осінній сезон / Фото з Elle