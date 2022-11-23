Выбор сумок от знаменитых брендов всегда поражал множеством цветов и фактур, поэтому выбрать сумку на зимний период совсем не сложно, пишет 24 канал. Главное, выбрать правильный аксессуар по габаритам, который будет подходить к вашей верхней одежде.

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Цвет аксессуара не обязательно должен быть под цвет вашего наряда. Напротив, если у вас черная куртка и шапка, то синяя или зеленая сумка будет хорошо оттенять образ и придавать ему изюм. А если вы любите создавать total look, то здесь конечно сумка в тон к пуховику и шапке лишь придаст образу стильной нотки.

Если зимой на пике популярности стеганые пальто и шубы из вьющейся овчины, то и сумки этой верхней одежде будут подходить соответствующие.

Украинская стилистка рассказала в своем инстаграмме о трендовых сумках на холодный период года, которыми можно разбавить базовый гардероб и добавить акцент в образах.

Огромные сумки

Такая сумка будет уместна в сочетании с пуховиком и с более структурированным пальто или шуба. Большая сумка является хорошей альтернативой спортивным сумкам для зала.



Стильные сумки на зимний период / Фото с Instagram stylist.inna

Блестящие сумки

Такие сумки подходят для вечерних выходов. Лучше всего их сочетать с однотонными пальто или шубами. Эти сумки должны быть главным акцентом в вашем аутфите.



Стильные сумки на зимний период / Фото с Instagram stylist.inna

Миниатюрные сумки

Миниатюрные сумки можно одевать не сверху на пуховик, дубленку или шубу, а под низ. Chanel дополнили миниатюрной сумкой твидовый костюм, так что вы можете также прибегнуть к такому сочетанию.



Стильные сумки на зимний период / Фото с Instagram stylist.inna

Клатчи

Клатчи не является суперудачным аксессуаром на холодное время года, поскольку их тяжело в мороз носить в руках без перчаток. Впрочем зимы сейчас часто достаточно теплые, поэтому если вам представится возможность прогуляться по солнечному дню в стильном образе, не забывайте о клатче.



Стильные сумки на зимний период / Фото с Instagram stylist.inna

Сумки в форме полумесяца

Такие сумки напоминают нам популярные сумки хобо. В этом сезоне очень популярна сумка Sardine от Bottega Veneta. Ее уже активно носит британская модель Рози Гантингтон-Уайтли и американская модель Кендалл Дженнер.



Стильные сумки на зимний период / Фото с Instagram stylist.inna

Мягкие сумки

Мягкие сумки очень популярны в зимний период, поскольку они удачно сочетаются с теплой верхней одеждой.



Стильные сумки на зимний период / Фото с Instagram stylist.inna

Сумки-ящики

В этом сезоне дизайнеры порадовали поклонников новыми сумками-ящиками, которые отсылаются в винтажную эстетику. Такие аксессуары будут прекрасно смотреться с однотонными пальто и шубами.



Стильные сумки на зимний период / Фото с Instagram stylist.inna

Интересные формы

Геометрические формы сумок на контрасте с расслабленными силуэтами удачно сбалансируют образ и придадут определенную изюминку вашему аутфиту.



Стильные сумки на зимний период / Фото с Instagram stylist.inna

Пушистые

Меховые сумки могут быть основным материалом сумки или отдельным декоративным элементом. Актуальными будут пастельные и яркие цвета.



Стильные сумки на зимний период / Фото с Instagram stylist.inna