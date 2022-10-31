Линейка Greca Goddess, основанная на глубоком уважении Versace к мифам и культуре, характеризуется центральной фурнитурой в виде цепочки Greca и съемной ремешкой-цепочкой.

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Просторная внутренняя часть аксессуара, сделанного в Италии из гладкой телячьей кожи, дополнена накладным отделением. Сумку можно носить на плече, через плечо или в руке, воспользовавшись взаимозаменяемым кожаным ремнем и ремешком-цепочкой.

Сумка представлена в черном, белом и бирюзовом цветах. Стоит модный аксессуар 2200 евро.



Инфлюэнсеры с новой сумкой от Versace / Фото с Instagram



Инфлюэнсеры с новой сумкой от Versace / Фото с Instagram



Инфлюэнсеры с новой сумкой от Versace / Фото с Instagram



Инфлюэнсеры с новой сумкой от Versace / Фото с Instagram



Инфлюэнсеры с новой сумкой от Versace / Фото с Instagram



Инфлюэнсеры с новой сумкой от Versace / Фото с Instagram



Инфлюэнсеры с новой сумкой от Versace / Фото с Instagram



Инфлюэнсеры с новой сумкой от Versace / Фото с Instagram



Инфлюэнсеры с новой сумкой от Versace / Фото с Instagram

В Лондоне и Нью-Йорке уже представили первую 3D-рекламу, от которой захватывает дух. На видеоролике богиня в красном образе демонстрирует всем изысканное черное платье с золотистой цепочкой. Выглядит такая реклама просто поразительно.