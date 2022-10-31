Лінійка Greca Goddess, заснована на глибокій повазі Versace до міфів та культури, характеризується центральною фурнітурою у вигляді ланцюжка Greca та знімним ремінцем-ланцюжком.

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Простора внутрішня частина аксесуара, виготовленого в Італії з гладкої телячої шкіри, доповнена накладним відділенням. Сумку можна носити на плечі, через плече або в руці, скориставшись взаємозамінним шкіряним ременем і ремінцем-ланцюжком.

Сумка представлена у чорному, білому та бірюзовому кольорі. Коштує модний аксесуар 2200 євро.



Інфлюенсери з новою сумкою від Versace / Фото з Instagram



Інфлюенсери з новою сумкою від Versace / Фото з Instagram



Інфлюенсери з новою сумкою від Versace / Фото з Instagram



Інфлюенсери з новою сумкою від Versace / Фото з Instagram



Інфлюенсери з новою сумкою від Versace / Фото з Instagram



Інфлюенсери з новою сумкою від Versace / Фото з Instagram



Інфлюенсери з новою сумкою від Versace / Фото з Instagram



Інфлюенсери з новою сумкою від Versace / Фото з Instagram



Інфлюенсери з новою сумкою від Versace / Фото з Instagram

У Лондоні та Нью-Йорку вже представили першу 3D-рекламу від якої захоплює дух. На відеоролику богиня в червоному образі демонструє всім вишукану чорну сукню із золотистим ланцюжком. Виглядає така реклама просто вражаюче.