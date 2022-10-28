Предложенные головные уборы можно носить не только осенью, но и зимой. Дизайнеры представили теплые панамы, интересные балаклавы, вневременные фуражки, стильные бейсболки и вязаные шапки бини.

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Самые модные головные уборы на осень 2022

Панамы

Через несколько дней начнется ноябрь, а вместе с ним настоящая холодная осень, поэтому выбирайте теплые панами из меха или водоотталкивающих материалов. Такие теплые панамы появились в коллекциях многих брендов, поэтому обратите внимание именно на этот головной убор.



Стильные головные уборы на осень 2022 / Фото с Vogue



Стильные головные уборы на осень 2022 / Фото с Vogue

Балаклавы

В этом сезоне балаклавы уже с уверенностью займут ведущее место в гардеробах модниц. Головной убор, который представляет собой нечто среднее между шапкой и шарфом, является хоть и необычным, но очень удобным аксессуаром в холодный сезон.



Стильные головные уборы на осень 2022 / Фото с Vogue



Стильные головные уборы на осень 2022 / Фото с Vogue

Бейсболки

Кепка считается вневременным головным убором. В холодное время года он хорошо комбинируется с пуховиками, дубленками и пальто.



Стильные головные уборы на осень 2022 / Фото с Vogue



Стильные головные уборы на осень 2022 / Фото с Vogue

Шапки-бини

Шапки-бини являются самыми популярными головными уборами осенне-зимнего сезона. Они просты, теплы, практичны и универсальны. Также их достаточно просто вписать в хоть какой гардероб.



Стильные головные уборы на осень 2022 / Фото с Vogue



Стильные головные уборы на осень 2022 / Фото с Vogue

Кашкеты

Фуражка снова набирает популярность среди головных уборов. Кепка бейкер-бой из шерсти и с небольшими полами над глазами является квинтэссенцией осенне-зимней моды.



Стильные головные уборы на осень 2022 / Фото с Vogue



Стильные головные уборы на осень 2022 / Фото с Vogue