Выбранные сумки сочетаются со всем – от брючных костюмов до элегантных сумок, от кожаных курток до шерстяных пальто.

Читайте также Хит осени – сумка Sardine от Bottega Veneta: как она выглядит

Сумка-тоут

Эта сумка является вневременным трендом для городских будней. Благодаря своей емкости и лаконичному дизайну сумки-тоуты удачно дополняют любой ежедневный гардероб. На осень выбирайте классические тоуты строгой формы нейтральных оттенков или сделайте ставку на интересные фактуры, оттенки и формы.



Стильные сумки, не выходящие из моды / Фото из Vogue



Стильные сумки, не выходящие из моды / Фото из Vogue

Сумка-хобо

Хобо является самым желанным аксессуаром осени. У нее короткая ручка и мягкий силуэт полумесяца. Эта сумка вернулась к нам из нулевых и все еще украшает коллекции известных брендов. На осень прекрасно подойдут сумки карамельного цвета или классического черного.



Стильные сумки, не выходящие из моды / Фото из Vogue



Стильные сумки, не выходящие из моды / Фото из Vogue

Классический дизайн

Выбирая свою универсальную сумку на все случаи жизни, обратите внимание на цвет, форму и фурнитуру. Цвет сумки должен быть базовым, чтобы хорошо сочеталась с верхней одеждой и цветовой гаммой осеннего гардероба. Форма должна быть классической, а фурнитура не слишком яркой, чтобы не обращать на себя внимание. Если вы выберете сумку по этим критериям, то захотите носить ее каждый день.

Прекрасным примером такой базовой сумки с классическим дизайном Chanel, которая до сих пор не выходит из моды.



Стильные сумки, не выходящие из моды / Фото из Vogue



Стильные сумки, не выходящие из моды / Фото из Vogue

Размер XXL

Каждый сезон бренды представляют в своих коллекциях сумки огромных размеров. Даже несмотря на то, что они достаточно большие, нейтральные цвета позволяют носить их каждый день. Они удобны тем, что в таких сумках есть возможность поместить ноутбук, книги, блокноты и другие необходимые вещи, которые не могут уместиться в обычную элегантную сумку.



Стильные сумки, не выходящие из моды / Фото из Vogue

Мягкий объемный клатч

Объемные клатчи до сих пор остаются в моде. Кажется, что эти сумки достаточно непрактичны, однако они вместительны и удобны. Если позволяет верхнюю одежду, то их можно носить под мышкой или в руке. Мягкая кожа и элегантная фурнитура сделают эти сумки довольно носильными хоть каждый день.



Стильные сумки, не выходящие из моды / Фото из Vogue



Стильные сумки, не выходящие из моды / Фото из Vogue