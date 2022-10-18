Представляя новую коллекцию для сезона осень-зима 2022/23 бренд Bottega Veneta уделил особое внимание аксессуарам, пишет 24 канал. После суперпопулярной минималистической сумки Mini Jodie, которая есть в гардеробе каждой модницы, Модный дом представил еще одну сумку, которая точно не оставит никого равнодушным.

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Креативный директор бренда представил новую линейку сумок, выполненных в фирменном переплетении intrecciat. Модели на подиум выходили с большими клатчами, объемными сумками на плечо и сумками-ведрами, однако больше всех покорила сумка Sardine в форме небольшого изогнутого мешочка, металлическая ручка которой сделана в форме рыбы.



Sardine от Bottega Veneta – трендовая сумка осени / Фото с Instagram



Sardine от Bottega Veneta – трендовая сумка осени / Фото с Instagram



Sardine от Bottega Veneta – трендовая сумка осени / Фото с Instagram

Для сезона осень/зима 2022 сумка представлена в трех цветовых решениях – горький шоколад, бурдовый и меловый. А вот в линейке на весенне-летний сезон добавлен черный, серо-коричневый и лимонный цвет.



Sardine от Bottega Veneta – трендовая сумка осени / Фото с Instagram

На сайте стоит новомодная сумка Sardine от Bottega Veneta более 4 тысяч долларов, а это более 150 тысяч гривен.

Рози Гантингтон-Уайтли выбрала в свое коричневое трикотажное платье белоснежное изделие, а вот Кендалл Дженнер понравилась себе бурдовую сумку, которой довершила белоснежное платье и синий кардиган, необычно завязавший на талии.



Sardine от Bottega Veneta – трендовая сумка осени / Фото с Instagram



Sardine от Bottega Veneta – трендовая сумка осени / Фото с Instagram