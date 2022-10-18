Главной стилисткой Меган Фокс в образах всегда была сексуальность, пишет 24 канал. Ее стилистка Мэйв Рэйли помогала ей создавать такие аутфиты, которые подчеркивали ее стройное тело и привлекали внимание всех папарацци.

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Теперь Меган делает ставку на эпатажные образы. Вместе с женихом Колсоном Бейкером она примеряет бунтарские образы, а теперь приковала к себе внимание новым головным убором – меховой панамой.

Меган Фокс носит ее так часто, как Ким Кардашян одно время носили комбинезоны от бренда Balenciaga.

36-летняя знаменитость примерила красную меховую панаму во время своего эпатажного выхода в джинсах без белья. Свой look она дополнила серым топом и клетчатой рубашкой.

На вечеринку с любимым Меган Фокс пришла в телесном комбинезоне с меховой фиолетовой панамой. Свой образ она завершила сапогами в тон головного убора на высоком каблуке.

Вскоре папарацци заметили Меган Фокс в черной панаме, которую она примеряла под салатовый топ, кожаные брюки и длинную шубу в шахматный принт.

В гардеробе знаменитости нашлась панама бирюзового оттенка, которую она стилизовала под коричневую дубленку и горчичные штаны.

Во время последнего выхода актриса надела белый топ, короткую шубку и брюки клеш. Свой образ она довершила белой меховой панамой.

Мировые звезды и инфлюэнсеры часто диктуют тренды модницам по всему миру. За страницей Меган Фокс в инстаграмме следит более 20 миллионов человек, поэтому у ее головного убора есть все шансы стать трендовым. Вероятно, другие знаменитости и модницы также будут довершать свои выходы такими меховыми панамами, особенно в холодное время года.