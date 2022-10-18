Головною стилісткою Меган Фокс у образах завжди була сексуальність, пише 24 канал. Її стилістка Мейв Рейлі допомагала їй створювати такі аутфіти, які підкреслювали її струнке тіло та привертали увагу всіх папараці.

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Тепер Меган робить ставку на епатажні образи. Разом з нареченим Колсоном Бейкером вона приміряє бунтарські образи, а тепер прикувала до себе увагу новим головним убором – хутряною панамою.

Меган Фокс носить її так часто, як Кім Кардашян у свій час носили комбінезони від бренду Balenciaga.

36-річна знаменитість приміряла червону хутряну панаму під час свого епатажного виходу у джинсах без білизни. Свій look вона доповнила сірим топом та картатою сорочкою.

На вечірку з коханим Меган Фокс прийшла у тілесному комбінезоні з фіолетовою хутряною панамою. Свій образ вона довершила чоботами в тон головного убору на високих підборах.

Згодом папараці помітили Меган Фокс у чорній панамі, яку вона приміряла під салатовий топ, шкіряні штани та довгу шубу в шаховий принт.

У гардеробі знаменитості знайшлася панама бірюзового відтінку, яку вона стилізувала під коричневу дублянку та гірчичні штани.

Під час свого останнього виходу акторка одягнула білий топ, коротку шубку та штани кльош. Свій образ вона довершила білою хутряною панамою.

Світові зірки та інфлюенсери часто диктують тренди модницям зі всього світу. За сторінкою Меган Фокс в інстаграмі стежить понад 20 мільйонів людей, тож її головний убір має всі шанси стати трендовим. Ймовірно, інші знаменитості та модниці також будуть довершувати свої виходи такими хутряними панамами, особливо в холодну пору року.