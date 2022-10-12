Такой головной убор как берет поможет вам не только добавить французского шика в образе, но и сделать ваши аутфиты разнообразными, обыграв одну и ту же вещь по-разному, пишет 24 канал.

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Осень – лучшая пора для красивых образов с беретом, поскольку этому способствует не только красивый антураж, но и актуальность беретов, которые сейчас очень трендовые.

Берет отлично сочетается с классическим пальто, тренчем и дубленкой. Элегантный легкий берет прекрасно дополняет жакеты, вечернее платье, трикотажный или вязаный кардиган и вельветовые сарафаны. Среди обуви лучше всего подходят сапоги на низкой подошве или на каблуке.

Яркий берет придаст вашему образу интересности и одновременно освежит лицо, а вот темный берет сделает образ строгим и элегантным. Если вы боитесь ярких цветов, то можете выбирать черный, серый и бежевый берет. А вот красный берет станет прекрасной изюминкой к образам в белых и черных цветах.

Чтобы создать милый и нежный образ – носите берет с распущенными прямыми или вьющимися волосами. Также к такому головному убору очень подходит макияж с акцентом на красных губах.



Актуальные образы с беретами на осень 2022 / Фото из Pinterest



Актуальные образы с беретами на осень 2022 / Фото из Pinterest



Актуальные образы с беретами на осень 2022 / Фото из Pinterest



Актуальные образы с беретами на осень 2022 / Фото из Pinterest



Актуальные образы с беретами на осень 2022 / Фото из Pinterest



Актуальные образы с беретами на осень 2022 / Фото из Pinterest



Актуальные образы с беретами на осень 2022 / Фото из Pinterest



Актуальные образы с беретами на осень 2022 / Фото из Pinterest



Актуальные образы с беретами на осень 2022 / Фото из Pinterest



Актуальные образы с беретами на осень 2022 / Фото из Pinterest



Актуальные образы с беретами на осень 2022 / Фото из Pinterest