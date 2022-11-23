Вибір сумок від знаменитих брендів завжди вражав великою кількістю кольорів та фактур, тож вибрати сумку на зимовий період зовсім не складно, пише 24 канал. Головне, обрати правильний аксесуар за габаритами, який буде пасувати до вашого верхнього одягу.

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Колір аксесуару не обов’язково повинен бути під колір вашого вбрання. Навпаки, якщо у вас чорна куртка та шапка, то синя чи зелена сумка буде гарно відтіняти образ та додавати йому родзинки. А якщо ви любите створювати total look, то тут, звісно, сумка в тон до пуховика та шапки лише додасть образу стильної нотки.

Якщо взимку на піку популярності стьобані пальта та шуби з кучерявої овчини, то й сумки цьому верхньому одягу пасуватимуть відповідні.

Українська стилістка розповіла у своєму інстаграмі про трендові сумки на холодний період року, якими можна розбавити базовий гардероб та додати акценту а образах.

Величезні сумки

Така сумка буде доречною в поєднанні з пуховиком та з більш структурованим пальтом чи шубою. Велика сумка є гарною альтернативою спортивним сумкам для залу.



Стильні сумки на зимовий період / Фото з Instagram stylist.inna

Блискучі сумки

Такі сумки підійдуть для вечірніх виходів. Найкраще їх поєднувати з однотонними пальтами чи шубами. Ці сумки мають бути головним акцентом у вашому аутфіті.



Стильні сумки на зимовий період / Фото з Instagram stylist.inna

Мініатюрні сумки

Мініатюрні сумки можна одягати не зверху на пуховик, дублянку чи шубу, а під низ. Chanel доповнили мініатюрною сумкою твідовий костюм, тож ви можете також вдатися до такого поєднання.



Стильні сумки на зимовий період / Фото з Instagram stylist.inna

Клатчі

Клатчі не є супервдалим аксесуаром на холодну пору року, оскільки їх важко в мороз носити в руках без рукавиць. Втім зими зараз часто є досить теплими, тож якщо вам випаде нагода прогулятися сонячним днем в стильному образі, не забувайте про клатч.



Стильні сумки на зимовий період / Фото з Instagram stylist.inna

Сумки у формі півмісяця

Такі сумки нагадують нам популярні сумки хобо. Цього сезону дуже популярна сумка Sardine від Bottega Veneta. Її вже активно носить британська модель Розі Гантінгтон-Вайтлі та американська модель Кендалл Дженнер.



Стильні сумки на зимовий період / Фото з Instagram stylist.inna

М’які сумки

М’які сумки дуже популярні в зимовий період, оскільки вони вдало поєднуються з теплим верхнім одягом.



Стильні сумки на зимовий період / Фото з Instagram stylist.inna

Сумки-скриньки

Цього сезону дизайнери потішили шанувальників новими сумками-скриньками, які відсилаються до вінтажної естетики. Такі аксесуари чудово виглядатимуть з однотонними пальтами та шубами.



Стильні сумки на зимовий період / Фото з Instagram stylist.inna

Цікаві форми

Геометричні форми сумок на контрасті з розслабленими силуетами вдало збалансують образ та додадуть певної родзинки вашому аутфіту.



Стильні сумки на зимовий період / Фото з Instagram stylist.inna

Пухнасті

Хутряні сумки можуть бути основним матеріалом сумки або ж окремим декоративним елементом. Актуальними будуть пастельні та яскраві кольори.



Стильні сумки на зимовий період / Фото з Instagram stylist.inna