Каждой девушке хочется в новогоднюю ночь выглядеть красивой, невероятной и индивидуальной, пишет 24 канал.

Читайте также В чем встречать Новый год: блестки, бахрома, шелк и другие варианты от знаменитых модниц

Хозяин года Кролик любит, чтобы ко всему готовились заранее. Поэтому советуем вам позаботиться о своем новогоднем образе. Конечно, среди всех представленных вариантов вы можете выбирать классику – черный цвет, который всегда будет повсюду уместен, особенно в год Черного Водяного Кролика, впрочем, не забывайте о ярких цветах, которые подарят вам хорошее настроение.

Яркие атласные платья

Все яркие платья разных фасонов или платья-жакеты будут прекрасно смотреться в паре с туфлями на каблуке или сапогами. Если хотите создать wow-эффект – не забывайте о ярких аксессуарах.

Вырезы

Тренд на платье с вырезами кочует из одного сезона в другой. Однозначно он не обошел новогодние образы. Платья с вырезами – тренд новогоднего образа, который захотят примерить все модницы.

Поетки

Еще ни одно празднование Нового года не обходилось без изделий с пайетками. Можете выбрать платье или сделать ставку на определенные вещи – топ, юбку или аксессуар.

Перья

Самыми популярными поделками с перьями являются атласные костюмы. Впрочем, с таким акцентным элементом гардероба есть и платья или топы с эффектными рукавами.

Платье макси

Платье до пола сделает вас королевой вечера. Роскошный длинный фасон свободен или обжат с разрезом на ноге – однозначно обеспечит вам эффектный вид.