Кожній дівчині хочеться в новорічну ніч виглядати красивою, неймовірною та індивідуальною, пише 24 канал.

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Господар року Кролик любить, щоб до всього готувалися заздалегідь. Тому радимо вам вже подбати про свій новорічний образ. Звісно, серед всіх представлених варіантів ви можете обирати класику – чорний колір, який завжди буде всюди доречним, особливо в рік Чорного Водяного Кролика, втім не забувайте про яскраві кольори, які подарують вам гарний настрій.

Яскраві атласні сукні

Всі яскраві сукні різних фасонів чи сукні-жакети будуть чудово виглядати в парі з туфлями на підборах чи чоботами. Якщо хочете створити wow-ефект – не забувайте про яскраві аксесуари.

Вирізи

Тренд на сукні з вирізами кочує з одного сезону в інший. Однозначно, він не обійшов новорічні образи. Сукні з вирізами – тренд новорічного образу, який захочуть приміряти всі модниці.

Паєтки

Ще жодне святкування Нового року не обходилося без виробив з паєтками. Можете обрати сукню або ж зробити ставку на певні речі – топ, спідницю чи аксесуар.

Пір’я

Найпопулярнішими виробами з пір’ями є атласні костюми. Втім з таким акцентним елементом гардероба є й сукні чи топи з ефектними рукавами.

Сукня максі

Сукняі до самої підлоги зробить вас королевою вечора. Розкішний довгий фасон вільний чи обтислий з розрізом на нозі – однозначно забезпечить вам ефектний вигляд.