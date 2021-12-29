Якщо ви ще не обрали в чому будете зустрічати 2022 рік, то зірки стрітстайлу допоможуть вам швидше розібратися в цьому питанні.

Зверніть увагу 7 ідей новорічних образів на корпоратив: стильне вбрання, яке зробить вас королевою вечора

Блискітки

Цього сезону блискучі сукні посідають перше місце. Модні блогери демонструють чимало розкішних виробів, які ефектно переливаються, а маленькі блискітки сяють не гірше бенгальських вогнів.



Ефектні новорічні образи / Фото з інстаграму



Ефектні новорічні образи / Фото з інстаграму



Ефектні новорічні образи / Фото з інстаграму

Маленьке чорне плаття

Блакитний Тигр любить чорний колір, тому можете рішуче обирати маленьке чорне плаття, яке підкреслить струнку фігуру та ноги. Стильні образи на собі показали італійська інфлюенсерка К’яра Ферраньї та французька модниця Жюлі Феррері.



Ефектні новорічні образи / Фото з інстаграму



Ефектні новорічні образи / Фото з інстаграму

Класичний шовк

Якщо в новорічну ніч вам хочеться виглядати по-особливому елегантною, робіть ставку на шовкові сукні. Обирайте довгий фасон на бретельках з розрізом, або ж мініплаття на довгий рукав, за прикладом бразилійки Каміли Коельо.



Ефектні новорічні образи / Фото з інстаграму



Ефектні новорічні образи / Фото з інстаграму

Плаття з пір’ям

Щоб зустріти Новий рік в образі голлівудської зірки, радимо обирати сукні з пір’ям. Попри всю екстравагантність, насправді сукні виглядають досить мило і стильно.



Ефектні новорічні образи / Фото з інстаграму



Ефектні новорічні образи / Фото з інстаграму

Total White

Чорна та біла сукня – це класика, яка ніколи не виходить з моди, тож білосніжна сукня допоможе вам створити вишуканий образ.



Ефектні новорічні образи / Фото з інстаграму

Жакет + спідниця

Класика може бути не лише строгою, але й сексуальною. Лише подивіться, як розкішно інфлюенсерка Вероніка Ферраро виглядає у вкороченому жакеті та спідниці міді. Не забудьте додати до аутфіту блискучі аксесуари у вигляді шпильок та сумки.



Ефектні новорічні образи / Фото з інстаграму