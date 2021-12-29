Если вы еще не выбрали в чем будете встречать 2022 год, то звезды стритстайла помогут вам поскорее разобраться в этом вопросе.

Обратите внимание 7 идей новогодних образов на корпоратив: стильный наряд, который сделает вас королевой вечера

Блестки

В этом сезоне блестящие платья занимают первое место. Модные блоггеры демонстрируют немало роскошных изделий, которые эффектно переливаются, а маленькие блестки сияют не хуже бенгальских огней.

Эффектные новогодние образы / Фото из инстаграма



Эффектные новогодние образы / Фото из инстаграма



Эффектные новогодние образы / Фото из инстаграма

Маленькое черное платье

Голубой тигр любит черный цвет, поэтому можете решительно выбирать маленькое черное платье, которое подчеркнет стройную фигуру и ноги. Стильные образы на себе показали итальянская инфлюэнсер Кьяра Ферраньи и французская модница Жюли Феррери.



Эффектные новогодние образы / Фото из инстаграма



Эффектные новогодние образы / Фото из инстаграма

Классический шелк

Если в новогоднюю ночь вам хочется выглядеть по-особенному элегантно, делайте ставку на шелковые платья. Выбирайте длинный фасон на бретельках с разрезом, или мини-платье с длинным рукавом, по примеру бразильянки Камилы Коэльо.



Эффектные новогодние образы / Фото из инстаграма



Эффектные новогодние образы / Фото из инстаграма

Платья с перьями

Чтобы встретить Новый год в образе голливудской звезды, советуем выбирать платья с перьями. При всей экстравагантности, на самом деле платья выглядят довольно мило и стильно.



Эффектные новогодние образы / Фото из инстаграма



Эффектные новогодние образы / Фото из инстаграма

Total White

Черное и белое платье – это классика, которая никогда не выходит из моды, так что белоснежное платье поможет вам создать изысканный образ.



Эффектные новогодние образы / Фото из инстаграма

Жакет + юбка

Классика может быть не только строгой, но и сексуальной. Только посмотрите, как роскошно инфлюэнсер Вероника Ферраро выглядит в укороченном жакете и юбке миди. Не забудьте добавить в аутфит блестящие аксессуары в виде шпилек и сумки.



Эффектные новогодние образы / Фото из инстаграма