Платье уже давно перестало быть главным элементом гардероба для важных событий. Теперь на смену ему пришли блестящие топы, яркие брюки, акцентные изделия с перьями и эффектные костюмы.

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В декабре изделия с перьями просто на пике популярности. Их уже успели примерить немало знаменитостей. Одна из главных героинь продолжения культового сериала "Секс в большом городе" Шарлотта даже надела в одном из эпизодов пижаму украинского бренда Sleeper, потому смело делайте ставку на этот пижамный комплект.



Праздничные образы для новогоднего корпоратива / Фото из инстаграма Pump Your Style

Костюм всегда будет уместен. На новогодней вечеринке вы точно будете сиять в ярком наряде. Не забывайте об акцентных украшениях, которые идеально довершат ваш look.

Праздничные образы для новогоднего корпоратива / Фото из инстаграма Pump Your Style

Платье в бельевом стиле точно приковывает к вам взгляды всех коллег. Лаконичное, простое и без лишних деталей платье автоматически выглядит роскошно благодаря своему шелковому материалу. Акцентные туфли или босоножки и фактурная сумка помогут создать безупречный аутфит.



Праздничные образы для новогоднего корпоратива / Фото из инстаграма Pump Your Style

Топ из перьев в сочетании с брюками – очень смелый шаг, но если вы хотите удивить всех необычным выбором, то верхняя пушистая деталь в этом вам поможет.



Праздничные образы для новогоднего корпоратива / Фото из инстаграма Pump Your Style

Черный цвет всегда выглядит элегантно, а блестки придают ему особую праздничность. Брюки с разрезом в стиле Виктории Бекхэм и изысканная блуза – это отличная альтернатива платьям.



Праздничные образы для новогоднего корпоратива / Фото из инстаграма Pump Your Style

Если классические платья вам надоели, выбирайте ассиметричный вариант. Для довершения интересного аутфита, выбирайте фактурную сумку и туфли на каблуке.

Праздничные образы для новогоднего корпоратива / Фото из инстаграма Pump Your Style

Платье с вырезом – тренд 2021 года, поэтому смело выбирайте фасон с объемными прорезями на талии. К такому образу подойдут высокие сапоги и яркий клатч.



Праздничные образы для новогоднего корпоратива / Фото из инстаграма Pump Your Style