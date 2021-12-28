Сукня вже давно перестала бути головним елементом гардероба для важливих подій. Тепер на заміну їй прийшли блискучі топи, яскраві штани, акцентні вироби з пір’ям та ефектні костюми.

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У грудні вироби з пір’ям просто на піку популярності. Їх вже встигли приміряти чимало знаменитостей. Одна з головних героїнь продовження культового серіалу "Секс і місто" Шарлотта навіть одягнула в одному з епізодів піжаму українського бренду Sleeper, тому сміливо робіть ставку на цей піжамний комплект.

Святкові образи для новорічного корпоративу
Святкові образи для новорічного корпоративу / Фото з інстаграму Pump Your Style

Костюм завжди буде доречним. На новорічній вечірці ви точно будете сяяти в яскравому виробі. Не забувайте про акцентні прикраси, які ідеально довершать ваш look.

Святкові образи для новорічного корпоративу
Святкові образи для новорічного корпоративу / Фото з інстаграму Pump Your Style

Сукня в білизняному стилі точно прикує до вас погляди усіх колег. Лаконічне, просто та без зайвих деталей плаття автоматично виглядає розкішно завдяки своєму шовковому матеріалу. Акцентні туфлі чи босоніжки і фактурна сумка допоможуть створити бездоганний аутфіт.

Святкові образи для новорічного корпоративу
Святкові образи для новорічного корпоративу / Фото з інстаграму Pump Your Style

Топ з пір’я в поєднанні зі штанами – дуже сміливий крок, але якщо ви хочете здивувати усіх незвичним вибором, то верхня пухнаста деталь у цьому вам допоможе.

Святкові образи для новорічного корпоративу
Святкові образи для новорічного корпоративу / Фото з інстаграму Pump Your Style

Чорний колір завжди виглядає елегантно, а блискітки додають йому особливої святковості. Штани з розрізом у стилі Вікторії Бекхем та вишукана блуза – це чудова альтернатива сукням.

Святкові образи для новорічного корпоративу
Святкові образи для новорічного корпоративу / Фото з інстаграму Pump Your Style

Якщо класичні сукні вам набридли, обирайте асиметричний варіант. Для довершення цікавого аутфіту, обирайте фактурну сумку та туфлі на підборах.

Святкові образи для новорічного корпоративу
Святкові образи для новорічного корпоративу / Фото з інстаграму Pump Your Style

Сукня з вирізом – тренд 2021 року, тож сміливо обирайте фасон з об’ємними прорізами на талії. До такого образу підійдуть високі чоботи та яскравий клатч.

Святкові образи для новорічного корпоративу
Святкові образи для новорічного корпоративу / Фото з інстаграму Pump Your Style