Выбирайте в этом сезоне классические жакеты расслабленной формы в базових или ярких оттенках, пишет 24 канал.

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Женский жакет уже давно не является чисто классическим элементом гардероба, поэтому инфлюэнсерки сочетают его с кроссовками и кэжуальными нарядами. Жакет добавляет грациозности вашему образу, поэтому рекомендуем вам присмотреться к нескольким стильным образам модных девушек, которые вы можете самостоятельно легко повторить.

Модные инфлюэнсеры уже давно стали для нас источником вдохновения, и мы учимся на их примерах составлять свои стильные образы. Новые коллекции нам презентуют известные бренды, а настоящую моду диктуют фешионисты, за которыми следят сотни тысяч поклонников со всего мира.

Предлагаем этой весной экспериментировать и носить жакет с блейзером, с цветочными аксессуарами – например, с чокером с цветочным бутоном. Жакет хорошо смотрится в сочетании с романтичной блузой, топами и мешковатыми джинсами.

Эффектно выглядит сочетание жакета в цвет к юбке, с белыми и молочными брюками, а также с юбкой или классическими джинсами.

С бейсболкой

С джинсами

С цветочным аксессуаром

С блузой

С широкими джинсами

С мини-юбкой

С костюмом-тройкой

Со светлыми брюками