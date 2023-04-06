Дизайнеры представили во время Недели моды джинсовые платья, отсылаемые в эстетику babydoll. В коллекциях появились платья рубашечного кроя, варианты с открытыми плечами, модели в технике пэчворк, платья-бюстье и другие.

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Скоро за такими платьями начнется настоящая охота, потому что они хорошо смотрятся. С джинсовыми платьями можно сделать много увлекательных образов.

Они хорошо сочетаются с сапогами на каблуке, туфлями, лоферами, балетками, кроссовками или сандалями. Согласно этому каждый аутфит будет выглядеть совершенно иным.

Короткое платье из денима – это лучшая инвестиция в весенне-летний сезон. Присмотритесь к платьям-рубашкам, которую на себе примеряла Эмили Синдлев, или к платьям на бретельках. Также красиво смотрятся денимовые платья-рубашки или платья длины мини.



Актуальные денимовые платья на весну / Фото с Vogue

Судя по тому, насколько сейчас стал популярен цветочный декор, ваши платья могут иметь такую интересную деталь – как джинсовый цветок. Тогда ваше изделие уже не придется довершать чокером из цветка. Обращайте внимание на платья из разных лоскутов денима. Выглядят такие изделия интересно и стильно.



Актуальные денимовые платья на весну / Фото с Vogue



Актуальные денимовые платья на весну / Фото с Vogue



Актуальные денимовые платья на весну / Фото с Vogue



Актуальные денимовые платья на весну / Фото с Vogue