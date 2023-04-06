Каждая модница сейчас сосредоточена на вещах из весеннего гардероба. Кроме главных базовых вещей девушек также интересуют модные новинки, которые дизайнеры презентовали для этого сезона.
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Дизайнер одежды Андре Тан остановил свое внимание на обуви и рассказал, какая именно обувь актуальна.
Завязки, шнуровки и ремни
"Больше деталей! Обратите внимание на обувь с необычными завязками, шнуровками и ремнями. Они сделают любой образ более изысканной и интересной", – написал дизайнер.
Трендовая обувь на весну-лето 2023 / Фото с Instagram
Сапоги и ботфорты
Андре Тан отметил, что комбинировать кожаные пальто и тренчи, а также легкие платья и шорты в этом сезоне отлично будет с сапогами в нулевом стиле и ботфортами на плоской подошве или каблуке. Такая обувь станет хорошим выбором для тех, кто хочет добавить яркие акценты в свой образ.
Трендовая обувь на весну-лето 2023 / Фото с Instagram
Платформа
"Обувь на платформе не теряет популярности и остается актуальной в весенне-летнем сезоне 2023. Платформа будет модной как в спортивных вариантах, так и вечерних. Поэтому находите свой вариант, и смело носите", – отметил модельер.
Трендовая обувь на весну-лето 2023 / Фото с Instagram
Острый носок
Обувь с острым носком всегда выглядит отлично, визуально вытягивает ноги и делает их элегантными. Варианты с заостренным носком для каждого события – от казаков до слингбеков.
Трендовая обувь на весну-лето 2023 / Фото с Instagram
Мюли
"Когда весенние дни станут совсем теплыми, замените сапоги на мюле. Если вы планируете ходить в них на протяжении всего дня, то следует выбирать варианты на широкой стойкой подошве, а для вечерних прогулок подойдут пары на стильном каблуке", - написал Андре Тан.
Трендовая обувь на весну-лето 2023 / Фото с Instagram
Лоферы
Лоферы особенно удобны, их просто надевать, не нужно тратить время на шнуровки или застежки. Дизайнер советует обратить внимание на лоферы, которые будут удобны в повседневной носке.
Трендовая обувь на весну-лето 2023 / Фото с Instagram