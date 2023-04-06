Кожна модниця зараз зосереджена на речах з весняного гардеробу. Окрім головних базових речей, дівчат також цікавлять модні новинки, які дизайнери презентували для цього сезону.

Читайте також Baggy, Cargo і Skinny: трендові джинси весни, на які варто звернути увагу

Дизайнер одягу Андре Тан зупинив свою увагу на взутті та розповів, яке саме взуття є актуальним.

Зав'язки, шнурівки та ремені

"Більше деталей! Зверніть увагу на взуття з незвичними зав'язками, шнурівками та ременями. Вони зроблять будь-який образ більш вишуканим та цікавим", – написав дизайнер.



Трендове взуття на весну-літо 2023 / Фото з Instagram

Чоботи та ботфорти

Андре Тан зазначив, що комбінувати шкіряні пальта та тренчі, а також легкі сукні та шорти в цьому сезоні чудово буде з чоботами у стилі нульових та ботфортами на плоскій підошві або підборах. Таке взуття стане гарним вибором для тих, хто хоче додати ярких акцентів у свій образ.



Трендове взуття на весну-літо 2023 / Фото з Instagram

Платформа

"Взуття на платформі не втрачає популярності та залишається актуальним у весняно-літньому сезоні 2023. Платформа буде модною як у спортивних варіантах, так і вечірніх. Тож знаходьте свій варінт, і сміливо носіть", – зазначив модельєр.



Трендове взуття на весну-літо 2023 / Фото з Instagram

Гострий носок

Взуття з гострим носком завжди виглядає чудово, візуально витягує ноги та робить їх елегантними. Варіанти з загостреним носком є для кожної події – від козаків до слінгбеків.



Трендове взуття на весну-літо 2023 / Фото з Instagram

Мюлі

"Коли весняні дні стануть зовсім теплими, замініть чоботи на мюлі. Якщо ви плануєте ходити в них впродовж усього дня, то варто обирати варіанти на широкій стійкій підошві, а для вечірніх прогулянок підійдуть пари на стильних підборах", – написав Андре Тан.



Трендове взуття на весну-літо 2023 / Фото з Instagram

Лофери

Лофери особливо зручні, їх просто надягати, не потрібно витрачати час на шнурівки або застібки. Дизайнер радить звернути увагу на лофери, які будуть зручні в щоденному носінні.



Трендове взуття на весну-літо 2023 / Фото з Instagram